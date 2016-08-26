Эрдаль Озтюрк
№38
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 февр. 1996 (25) лет
Рост
172
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6
Вердер
0
был в запасе