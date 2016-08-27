Бен Хинклайф
№39
Нападающий
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:30
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе