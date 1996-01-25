Ангус Ганн
№1
Вратарь
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 янв. 1996 (25) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Саутгемптон
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0
Саутгемптон
2
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:15
Саутгемптон
1 : 1
Брайтон & Хов
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Саутгемптон
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
2
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 21:00
Саутгемптон
1 : 0
Манчестер Сити
05.07.2020 05 июля 2020 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
был в запасе
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Саутгемптон
0
Арсенал
2
был в запасе
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
Норвич Сити
0 : 3
Саутгемптон
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Норвич Сити
0
Саутгемптон
3
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
0
Саутгемптон
2
был в запасе