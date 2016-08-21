Джош Робсон
№48
Нападающий
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
Сандерленд
1 : 2
Мидлсбро
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Мидлсбро
2
был в запасе