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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Матье Мишель
№1
Вратарь
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 сент. 1991 (29) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Анжер
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
был в запасе