Эйден О'Нил
№41
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Австралия
Дата рождения
4 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
Суонси
1 : 0
Бернли
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Суонси
1
Бернли
0
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Манчестер Сити
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
1
был в запасе