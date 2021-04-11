Лукас Торрейра
№5
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
11 февр. 1996 (25) лет
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Бетис
-:-
Атлетико
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
-
Атлетико
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1
Атлетико
2
был в запасе
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
38'
38'
38'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:30
Эйбар
1 : 2
Атлетико
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
1
Атлетико
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 12 тур