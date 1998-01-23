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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фердинандо Дель Соле
№98
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7
Сассуоло
0
был в запасе