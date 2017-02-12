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Леонардо Малоку
№23
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Албания
Дата рождения
18 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Торино
5 : 3
Пескара
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5
Пескара
3
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
2 : 6
Лацио
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2
Лацио
6
был в запасе
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
Пескара
1 : 2
Фиорентина
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1
Фиорентина
2
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 0
Пескара
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Пескара
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Пескара
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3
Пескара
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Пескара
2 : 2
Наполи
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2
Наполи
2
был в запасе