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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Элож Яо
№15
Защитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
20 янв. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лугано
0
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мальме
2
Лугано
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
23'
23'
23'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Лугано
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур