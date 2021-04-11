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Олимпиада
Витторио Париджини
№70
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 марта 1996 (25) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур