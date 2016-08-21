Джованни Сбрисса
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Палермо
0 : 1
Сассуоло
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0
Сассуоло
1
был в запасе