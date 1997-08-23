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Олимпиада
Поль Лирола
№29
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 авг. 1997 (23) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
-:-
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
-
Лион
-
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
60'
60'
60'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур