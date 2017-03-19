Карлос Эмбало
№11
Нападающий
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Команда
Палермо
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
25 нояб. 1994 (26) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
Удинезе
4 : 1
Палермо
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4
Палермо
1
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Торино
3 : 1
Палермо
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3
Палермо
1
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Ювентус
4 : 1
Палермо
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4
Палермо
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Палермо
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Палермо
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Кьево
2
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Палермо
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Палермо
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Палермо
1 : 2
Милан
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 21:45
Палермо
1 : 3
Удинезе
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4
Палермо
1
был в запасе
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1
Торино
4
был в запасе
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
Кротоне
1 : 1
Палермо
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Палермо
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:45
Палермо
0 : 3
Наполи
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:45
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0
Наполи
3
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 3 тур