Матеус Перейра
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дижон
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
был в запасе
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
29'
29'
29'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Дижон
2
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
90'
90'
90'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Дижон
0 : 0
Ним
44'
44'
44'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
2
Дижон
0
был в запасе