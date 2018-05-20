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Олимпиада
Андреа Налини
№9
Нападающий
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
36'
36'
36'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Сампдория
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
90'
90'
90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Рома
1 : 0
Кротоне
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Кротоне
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Торино
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
2
Торино
2
был в запасе
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