Нунцио Ди Роберто
№11
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 сент. 1985 (35) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
Рома
2 : 1
Чезена
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
2
Чезена
1
был в запасе
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 19:30
Сассуоло
1 : 2
Чезена
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
1
Чезена
2
был в запасе