Мануэль Николетти
№98
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 дек. 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:00
Кротоне
2 : 1
Пескара
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2
Пескара
1
был в запасе