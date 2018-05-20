Андреа Барберис
№18
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 дек. 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Рома
2
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Сампдория
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4
Сампдория
1
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
60'
60'
60'
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
3'
3'
3'
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
3'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кротоне
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
63'
63'
63'
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур