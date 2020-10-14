Александру Митрица
№28
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Румыния
Дата рождения
8 февр. 1995 (26) лет
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Румыния
0 : 1
Австрия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 76'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Румыния
0
Австрия
1
минуты: 1' - 76' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
минуты: 63' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур