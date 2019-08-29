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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дарио Жупарич
№13
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 мая 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
Риека
1 : 1
Гент
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Риека
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
Гент
2 : 1
Риека
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гент
2
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд