Джанлука Лападула
№10
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 февр. 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
49'
49'
49'
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
49'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
53'
53'
53'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
30'
30'
30'
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур