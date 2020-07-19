Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Филипе Силва
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Антонио Каро
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 мая 1994 (26) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вальядолид
2 : 0
Бетис
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 37 тур
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе