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Теннис
Олимпиада
Жерсон (Сантос да Силва)
№8
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 мая 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
21'
21'
21'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0
Милан
1
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
Фиорентина
0 : 1
Сассуоло
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Сассуоло
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
80'
80'
80'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2
Фиорентина
1
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
51'
51'
51'
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
51'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Торино
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
22:30
Фиорентина
1 : 1
Лацио
10.03.2019
10 марта 2019
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:00
Аталанта
3 : 1
Фиорентина
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
3
Фиорентина
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:30
Фиорентина
3 : 3
Интер
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
3
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
88'
88'
88'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Наполи
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Фиорентина
60'
60'
60'
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Сампдория
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
3
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Фиорентина
0 : 1
Парма
88'
88'
88'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Парма
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
65'
65'
65'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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