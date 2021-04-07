Богдан Овсянников
№81
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1999 (22) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
Спартак-2
-:-
Крылья Советов
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
-
Крылья Советов
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Волгарь
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
3
Волгарь
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
был в запасе
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе