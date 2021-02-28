Рубен Собрино
№21
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
-:-
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
-
Бетис
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
89'
89'
89'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Валенсия
1 : 0
Эльче
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1
Эльче
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
Валенсия
1 : 1
Осасуна
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Осасуна
1
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
был в запасе
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Валенсия
1 : 1
Кадис
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1
Кадис
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 19:00
Гранада
2 : 1
Валенсия
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
2
Валенсия
1
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
0
Севилья
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:15
Барселона
2 : 2
Валенсия
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2
Валенсия
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
Валенсия
2 : 2
Атлетик
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Атлетик
2
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Эйбар
0 : 0
Валенсия
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0
Валенсия
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 23:00
Алавес
2 : 2
Валенсия
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2
Валенсия
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Валенсия
4 : 1
Реал
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
4
Реал
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
Вильярреал
2 : 1
Валенсия
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2
Валенсия
1
был в запасе