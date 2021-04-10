Тео Эрнандес
№19
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
87'
87'
87'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
32'
32'
32'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
38'
38'
38'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
90'
78'
90'
78'
90'
78'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Парма
58', 90'
35'
58', 90'
58', 90'
35'
58', 90'
35'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
58', 90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур