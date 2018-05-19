Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Филипе Силва
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Наранхо
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июля 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
64'
64'
64'
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
64'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Реал
2 : 1
Леганес
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Леганес
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Леганес
1 : 0
Сельта
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1
Сельта
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
Леганес
0 : 1
Валенсия
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
0
Валенсия
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Леганес
2 : 0
Малага
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2
Малага
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
Жирона
3 : 0
Леганес
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Жирона
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 1
Эйбар
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
0
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
Хетафе
0 : 0
Леганес
46'
46'
46'
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
3 : 2
Эспаньол
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
Леванте
0 : 0
Леганес
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Леганес
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Депортиво
1 : 0
Леганес
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1
Леганес
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
15:00
Валенсия
3 : 0
Леганес
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3
Леганес
0
был в запасе
Показать все игры