Иманол Гарсия
№31
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
Вильярреал
1 : 1
Депортиво
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1
Депортиво
1
был в запасе