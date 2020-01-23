Кристиан Ривера
№14
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 21:00
Эбро
0 : 1
Леганес
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 21:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эбро
0
Леганес
1
был в запасе