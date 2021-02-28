Кенан Кодро
№3
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 авг. 1993 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
-:-
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
-
Вальядолид
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Вальядолид
1 : 3
Уэска
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Уэска
3
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2
Барселона
3
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
Атлетик
1 : 0
Эльче
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1
Эльче
0
был в запасе
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Уэска
86'
86'
86'
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 23:00
86'
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2
Уэска
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Атлетик
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
Валенсия
2 : 2
Атлетик
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Атлетик
2
был в запасе
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
был в запасе
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Атлетик
0 : 1
Кадис
79'
79'
79'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0
Кадис
1
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
Гранада
2 : 0
Атлетик
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
2
Атлетик
0
был в запасе