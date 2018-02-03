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Евро-2020
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Олимпиада
Венсан Марсель
№34
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
Ницца
0 : 1
Тулуза
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0
Тулуза
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.08.2017
11 авг. 2017
пт
20:00
Ницца
1 : 2
Труа
11.08.2017
11 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1
Труа
2
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Ницца
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур