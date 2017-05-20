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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Алекси Босетти
№9
Нападающий
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Команда
Лаваль
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 апр. 1993 (27) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лион
3 : 3
Ницца
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
3
Ницца
3
был в запасе
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Ницца
1
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Метц
0
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бордо
0 : 0
Ницца
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе