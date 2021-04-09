Нанитамо Иконе
№10
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
59'
59'
59'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
59'
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
67'
67'
67'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
67'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
65'
65'
65'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
65'
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 12 тур