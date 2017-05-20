Антони Кура
№23
Нападающий
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Дижон
2 : 0
Нанси
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2
Нанси
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Нанси
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3
Ренн
0
был в запасе
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
был в запасе
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
73'
73'
73'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
73'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Нанси
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1
Нанси
0
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
Нанси
0 : 1
Ницца
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
минуты: 32' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0
Ницца
1
минуты: 32' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Бастия
0 : 0
Нанси
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0
Нанси
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 6 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Лорьян
0 : 2
Нанси
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0
Нанси
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 16:00
Нанси
0 : 3
Лион
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
0
Лион
3
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 1 тур