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Карим Кулибали
№11
Полузащитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 июня 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
минуты: 51' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
минуты: 51' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 10 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0
Генгам
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 3 тур
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Нанси
0
был в запасе