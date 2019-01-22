Серж Н'Гуессан
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нанси
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
17 дек. 1994 (26) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 20:30
Нанси
1 : 2
Генгам
59'
59'
59'
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нанси
1
Генгам
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала