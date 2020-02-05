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Олимпиада
Юссеф Айт Беннассер
№14
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Марокко
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
15'
15'
15'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе