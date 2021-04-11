Файто Мауасса
№17
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июля 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
89'
89'
89'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
90'
90'
90'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
48'
48'
48'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Ренн
0 : 2
Ланс
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
0
Ланс
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 12 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 41'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
минуты: 1' - 41' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Ним
2 : 4
Ренн
27'
27'
27'
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Ренн
2 : 1
Монпелье
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур