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Олимпиада
Александре Мене
№30
Вратарь
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 июля 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2
Анжер
0
был в запасе