Жереми Бела
№11
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 апр. 1993 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
120'
120'
120'
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
120'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
90'
90'
90'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
90'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе