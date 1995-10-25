Антони Бельмон
№18
Полузащитник
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Команда
Гренобль
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 окт. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2018 11 июля 2018 ср 18:45
Вадуц
1 : 0
Левски
16'
16'
16'
11.07.2018 11 июля 2018 ср 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вадуц
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд