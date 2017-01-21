Йоан Гастьен
№25
Полузащитник
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Команда
Клермон
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 янв. 1988 (33) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0
Лилль
0
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
57'
57'
57'
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Дижон
84'
84'
84'
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
Дижон
1 : 1
Монако
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Дижон
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3
Дижон
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3
Генгам
3
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Дижон
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
68'
68'
68'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3
Монпелье
3
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3
Ренн
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
0 : 0
Метц
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0
Метц
0
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Дижон
4 : 2
Лион
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
4
Лион
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе