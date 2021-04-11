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Олимпиада
Флавьен Тайт
№20
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 февр. 1993 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Ренн
0 : 2
Ланс
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
0
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
70'
70'
70'
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
3
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Ним
2 : 4
Ренн
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2
Ренн
4
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Ренн
2 : 1
Монпелье
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Монпелье
1
был в запасе
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