Йоанн Висса
№19
Нападающий
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 сент. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
-:-
Лорьян
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
-
Лорьян
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур