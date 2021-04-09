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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Поль Делекруа
№1
Вратарь
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 окт. 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе