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Материалы
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Евро-2020
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Одсонн Эдуард
№22
Нападающий
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Команда
Селтик
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
38'
38'
38'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
38'
минуты: 1' - 61'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Исландия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 61' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
Россия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
15'
15'
15'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
15'
минуты: 1' - 77'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Россия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 77' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
Франция (мол.)
0 : 1
Дания (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 62'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Франция (мол.)
0
Дания (мол.)
1
минуты: 1' - 62' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур