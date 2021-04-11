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Олимпиада
Вальтер Бенитес
№40
Вратарь
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Команда
Ницца
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 янв. 1993 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
72'
72'
72'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
90'
90'
90'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
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