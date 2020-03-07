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Олимпиада
Арно Лусамба
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 янв. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3
Тулуза
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
39'
39'
39'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
30'
30'
30'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3
Ницца
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2
Ницца
1
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
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