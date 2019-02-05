Готье Эйн
№10
Нападающий
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 авг. 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Метц
0 : 1
Орлеан
59'
59'
59'
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Метц
0
Орлеан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
Монако
1 : 3
Метц
32'
32'
32'
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
32'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Монако
1
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала